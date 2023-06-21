بالرباط.. إيمان الباني و مراد يلدريم يحتفلان بعقيقة نجلتهما

نجلاء مزيان: هبة بريس

اختارت الفنانة المغربية إيمان الباني وزوجها، النجم التركي مراد يلدريم، الاحتفال بعقيقة نجلتهما ميراي، اليوم الأربعاء بمدينة الرباط.

وتقاسمت فدوى الباني شقيقة إيمان الباني مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوهات لحفل العقيقة التي عرفت حضور مجموعة من المشاهير المغاربة.

و بدوره علق الإعلامي المغربي فهد الهاشمي على الحفل عبر حسابه بموقع انستقرام:“اليوم سيحتفل النجمين مراد يلدريم وإيمان الباني بعقيقة ابنتهما ميراي في الرباط بالمغرب، الله يحفظهما ويتمم كل شي بخير”.

ويشار إلى أن إيمان الباني و مراد يلدريم احتفلا بزفافهما عام 2017 بمدينة الصخيرات.

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