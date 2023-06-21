الإشاعة “تقت.ل” الفنان الخياري.. والأخير يعلق

نجلاء مزيان: هبة بريس

علق الفنان المغربي محمد الخياري على إشاعة وفاته، مستنكرا لجوء البعض إلى ترويج مثل هذه الأخبار من أجل البحث عن التفاعل و خلق “البوز”.

وأعاد الخياري نشر مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،يتضمن صورته مرفوقا بخبر وفاته.

و علق الفنان المغربي قائلا :“كنكتب لكم في هاد اللحظة وفهاد الساعة كدليل على أنني باقي على قيد الحياة..”.

وأضاف: “الله يهديهم وينبههم لعيبهم راه العالي تعالى اللي كيحيي والعالي تعالى اللي كيقتل.. أحبكم في الله وأقدر اهتمامكم بنا.. مودتي”.

من جانب آخر، شارك محمد الخياري بالسيتكوم الرمضاني “ديرو النية” الذي بٌث على على القناة الثانية.

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