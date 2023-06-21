الجديدة.. الجمعية المغربية للصحافيين الفنانين تحتفي بتكريم رأس السنة الأمازيغية

أحمد مصباح - الجديدة

نظمت الجمعية المغربية للفنانين الصحافيين، بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالجديدة، مؤخرا، بمسرح عفيفي بعاصة دكالة، حفلا فنيا متنوعا، زاوج بين الغربي والطربي والملحون والفن الأمازيغي، احتفالا بترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية.

برنامج الحفل تضمن مختارات من فن المديح لجمعية الأنصار المحمدية؛ وقد حلق الجمهور الدكالي رفقة أيقونة الملحون بدكالة الفنانة شيماء الرداف، بقصائد ملحونية جميلة، وكان للجديدة نصيب في هذا الحفل البهيج، حيث كانت أغنية “يا الجديدة يا البريحة يا مازغان” حاضرة، بأداء الفنان شعيب دويب .

هذا، وعاد الفنان خميس المتألق بالجمهور الى الزمن الجميل، بادائه لقطعتين لمجموعة الخنافس الإنجليزية (les beatles). كما سطع في هذه الأمسية الفنية نجم للفنان الأمازيغي نورالدين نعيم، بادائه باحترافية اللون الأمازيغي، رفقة ظله أخيه عبدالرحمان النعمي. وشارك الفنان سعيد بناني بثلاث قصائد من الطربي المغربي والعربي، ليختتم الحفل “بشخضة “غيوانية لمجموعة الشهاب بالجديدة .

ويأتي بالمناسبة الحفل الذي حضره المدير الإقليمي للثقافة، ومدير مسرح عفيفي، وجمهور كبير، في ظل الاهتمام باللغة الأمازيغية، وبإحياء التراث الشعبي، لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، سيما أن المحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع، ويجعله متميزا عن غيره من المجتمعات.

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