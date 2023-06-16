انطلاق النسخة 18 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسطات

2023-06-16 / 22:16
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القسم الفني: هبة بريس

انطلقت أمس بفضاء القصبة التاريخي فعاليات النسخة 18 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسطات، الذي تنظمه جمعية بصمات الشاوية ورديغة للفنون بدعم وزارة الثقافة والشباب والتواصل، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

وتميز حفل رفع ستار الدورة، بقص شريط افتتاح معرض تشكيلي جماعي لنخبة من الفنانين التشكيليين العالميين، يمثلون مدارس دولية متعددة.

ويشارك في هذه التظاهرة الفنية التي تعتد بوابة لتكريم الفن والفنانين على الصعيد الوطني والدولي، فنانون محترفون من بلدان عربية وأجنبية، وبخاصة من بلدان، المملكة العربية السعودية، واسبانيا والكويت وقطر، ثم الأردن وفلسطين وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وروسيا، فالمغرب.

وشهد الافتتاح أيضا، تكريم كل من ابن المدينة المخرج السينمائي حسن بنجلون، والفنانة التشكيلية شمس الضحى أطاع الله، مع لحظات اعتراف وعرفان بالفنانين الراحلين محمد المليحي، والحسين طلال ونور الدين بلاوي.

وسطرت الدورة، برنامجا خصبا، يتوزع بين تنظيم المعارض وإقامة الورشات،إضافة إلى لقاءات مفتوحة مع ضيوف الدورة، وتنظيم أمسيات فنية يلتقي فيها الشعر بالموسيقى.

كما تشكل هذه التظاهرة، كرنفالا ، للتداول في قضايا التشكيل المغربي والإنساني ومقاربتها نظريا وإبداعيا، تجسيدا لتأملات الحس التشكيلي في المهرجان، فضلا عن كونها منصة لتبادل التجارب والخبرات، وجعل الفن التشكيلي مساهما حقيقيا في التنمية وتكريس قيم التسامح وروح التعايش بين الثقافات والحضارات والشعوب.

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