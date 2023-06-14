مستشار جماعي بورزازات يحسم الجدل بشأن الواقعة المتعلقة ب “غلادياتور2”

نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب الضجة التي أثارها خبر الانفجار الذي شهده مكان تصوير فيلم ” غلادياتور 2″، بمدينة ورزازات و الإعلان عن إصابات في صفوف طاقم العمل السينمائي الضخم.

قرر المستشار الجماعي ببلدية ورزازات ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية،عبد اللطيف باغدي، الخروج عن صمته، مستنكرا قيام بعض الجهات بنشر أخبار كاذبة حول الحادثة “البسيطة”، على حد تعبيره، التي وقعت داخل موقع تصوير فيلم “غلادياتور2”.

و حسب التصريح الذي توصلت به جريدة هبة بريس، فقد كشف باغدي، أنه وقع حريق بسيط داخل الاستوديو الذي يتم فيه تصوير فيلم “غلادياتور2″، إلا أن طاقم العمل قام بتدارك الموقف وتم إطفاء الحريق على الفور،غير أن هناك أطراف معينة هدفها نشر مثل هذه الأخبار الزائفة وذلك بعدما وقع الاختيار على شركة الانتاج بمدينة ورزازات.

وفي سياق متصل، نفى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، إشاعة عدم صرف مستحقات العمال، مشددا على أن اغلبهم من سكان المنطقة التي يتم فيها تصوير العمل السينمائي و أن جميعهم تسلموا مستحاقتهم المالية.

وأضاف عبد اللطيف باغدي أن المشروع الفني الجديد استفاد منه حوالي 2000 عامل من الأحياء المحيطة بمقر تصوير الفيلم، بالإضافة إلى عمال آخرين من مختلف المدن المغربية كالصويرة وطنجة وغيرها، مبرزا أن هناك العديد من الدول مثل تونس وقطر، التي كانت تسعى جاهدة للظفر بهذا المشروع الفني العالمي”.

وجدير بالذكر أن فيلم “غلادياتور2” لصاحبه المخرج ريدلي سكوت، جرى تصويره بمدينة ورزازات قبل حوالي 5 أشهر، وهو من بطولة دينزل واشنطن، بيدرو باسكال و بول ميسكال.

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