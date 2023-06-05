أهلي جدة السعودي ينافس أندية أوروبية على ضم ياسين بونو

هبة بريس : رياضة

ينافس نادي أهلي جدة السعودي أندية أوروبية كبيرة على التعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن أهلي جدة السعودي دخل على خط التعاقد مع ياسين بونو، حيث ينافس كلا من أستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين وإنتر ميلانو الإيطالي.

ووفقا لنفس المصدر فإن نهائي الدوري الأوروبي قد يكون الظهور الأخير لحارس مرمى المنتخب الوطني مع اشبيلية خاصة وأن العروض المالية التي توصل بها اشبيلية لتسريحه مهمة للغاية ومن الصعب رفضها.

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