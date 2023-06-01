بايتاس: انخفاض المواد الأساسية دوليا سيؤثر على السوق الوطنية

هبة بريس - لبنى ابروك

ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تحركت بعدما عرفت أسعار المحروقات ارتفاعات دولية ووطنية، عبر اتخاذ قرار دعم مهنيي النقل الذي كلف السنة الماضية حوالي 5 ملايير درهما،

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الغاية من هذا الدعم، هو عدم ارتفاع أسعار النقل العمومي ونقل البضائع.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة تتابع هذا الموضوع، وجميع المؤشرات تفيد بأن غالبية المواد الأساسية عرفت انخفاضا دوليا سيؤثر مؤكدا على السوق الوطنية.

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