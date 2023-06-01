“لا أريدها”.. مورينيو يمنح ميداليته لأحد مشجعي روما

2023-06-01 / 11:05
0
هبة بريس - وكالات

منح جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، الميدالية الفضية التي حصل علها عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي لأحد مشجعي نادي روما بعد نهاية المباراة.

وتوجه مورينيو لأحد مشجعي روما ومنحه الميدالية أثناء خروجه من الملعب لتظهر السعادة على وجه الطفل الذي كان يشاهد المباراة من الملعب مباشرة.

وبرر مورينيو ما فعله في تصريحات بعد المباراة قائلًا: “لطالما فعلت ذلك، أنا لا أحتفظ بالميداليات الفضية ولا أريدها”.

هذا وخسر روما لقب الدوري الأوروبي لصالح منافسه إشبيلية بركلات الترجيح بعدما انتهت الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه لحكمة

لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه…

2023-06-01 / 13:51
Photo of باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

2023-06-01 / 13:22
Photo of بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني هو تشريف بلدي”

بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني…

2023-06-01 / 12:26
Photo of النصيري: “أهدي التتويج للملك.. وكون مكانش هو منكونش أنا هنا”

النصيري: “أهدي التتويج للملك.. وكون مكانش هو منكونش أنا…

2023-06-01 / 12:01
Photo of نادي اشبيلية: “بونو ميخيبناش.. بونو ميحشمناش”

نادي اشبيلية: “بونو ميخيبناش.. بونو ميحشمناش”

2023-06-01 / 09:41
Photo of إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

2023-05-31 / 23:44
Photo of بونو يتألق في الضربات الترجيحية ويقود اشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي

بونو يتألق في الضربات الترجيحية ويقود اشبيلية للتتويج بلقب…

2023-05-31 / 23:07
Photo of مجلس الشامي يوصي بتغيير استراتيجية بيع تذاكر المباريات

مجلس الشامي يوصي بتغيير استراتيجية بيع تذاكر المباريات

2023-05-31 / 22:22
Photo of حمد الله يسجل أمام الطائي ويتوج هدافا للدوري السعودي (فيديو)

حمد الله يسجل أمام الطائي ويتوج هدافا للدوري السعودي…

2023-05-31 / 21:04
Photo of أتلتيكو مدريد يعلن استدعاء 3 من لاعبيه لمعسكر المنتخب المغربي للشباب

أتلتيكو مدريد يعلن استدعاء 3 من لاعبيه لمعسكر المنتخب…

2023-05-31 / 19:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق