“لا أريدها”.. مورينيو يمنح ميداليته لأحد مشجعي روما

هبة بريس - وكالات

منح جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، الميدالية الفضية التي حصل علها عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي لأحد مشجعي نادي روما بعد نهاية المباراة.

وتوجه مورينيو لأحد مشجعي روما ومنحه الميدالية أثناء خروجه من الملعب لتظهر السعادة على وجه الطفل الذي كان يشاهد المباراة من الملعب مباشرة.

وبرر مورينيو ما فعله في تصريحات بعد المباراة قائلًا: “لطالما فعلت ذلك، أنا لا أحتفظ بالميداليات الفضية ولا أريدها”.

هذا وخسر روما لقب الدوري الأوروبي لصالح منافسه إشبيلية بركلات الترجيح بعدما انتهت الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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