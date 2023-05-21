فيلم “أزرق القفطان” المغربي يحصد ثلاث جوائز في مهرجان كان

هبة بريس ـ وكالات

استحوذ فيلم “أزرق القفطان” للمخرجة المغربية مريم التوزاني السبت على العدد الأكبر من جوائز مركز السينما العربية في نسخته السابعة.

و حصد فيلم “أزرق القفطان” للمخرجة المغربية مريم التوزاني السبت ثلاثة جوائز من مسابقة جوائز النقاد للأفلام العربية المنظمة من طرف مركز السينما العربية في مهرجان كان، الأولى كانت عن أحسن سيناريو للتوزاني ونبيل عيوش والثانية للبنى أزابال عن أحسن ممثلة في نفس العمل، والثالثة عن التصوير للبولندي فيرجيني سورج.

وغاب فريق الفيلم المغربي عن هذا الحفل فيما حضر لتسلم الجوائز جان كريستوف سيمو، ممثل شركة توزيعه “فيلم بوتيك”.

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