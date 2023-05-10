الشرطة الألمانية تعتقل رجلا حاول إضرام النار في مسجد

هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن رجلا معروفا للشرطة سكب البنزين أمام مسجد في مدينة دريسدن جنوب شرق البلاد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وحاول إشعال النار فيه.

وألقي القبض على الرجل (34 عاما) وهو يخضع لتحقيق الشرطة بتهمة محاولة الحرق العمد. ولم تتضح دوافعه بعد.

ويقال إن المشتبه به نفسه أضرم النار في مصحف في مسجد في أبريل.

واتصل شهود عيان برقم خدمات الطوارئ بعد أن رأوا الرجل يسكب البنزين خارج المسجد، الذي كان يضم عددا كبيرا من الأشخاص في ذلك الوقت.

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