السكوري: “النقابات قالو لينا واخا تعطيونا الملاير مغاديش نتافقو معاكوم إلا بشرط”

هبة بريس - الرباط

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن كواليس الحوار الاجتماعي مع النقابات.

وقال السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “فقطاع التربية والتكوين اتفقنا فجميع النقاط وبقات نقطة النظام الأساسي المتعلق بنساء ورجال التعليم.”

وهنا، يضيف السكوري، !النقابات قالت لينا واخا تعطيونا الملاير مغاديش نقبلو بهاد الاصلاح الا اذا رفعتو الحيف على واحد الطبقات معينة..”مضيفا بالقول “لذلك الحكومة اتخذت واحد القرار هو خلق درجة استثنائية بالنسبة لمعلمي المستوى الابتدائي والإعدادي، وكان الأمر صعيب بزاف لأننا نتحدث على عشرات الالاف من الأطر، لكن وعدنا بالشروع في تنفيذ القرار انطلاقا من نهاية هذه السنة.”

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