تقرير بيئي دولي يحذر من مخاطر ناقلات البترول الروسية على المياه المغربية الإسبانية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حذر تقرير بيئي حقوقي دولي، من تداعيات بيئية محتملة الوقوع ، من ناقلات روسية للبترول ، تعبر بالممر البحري بين الجارتين الأوروبية ( اسبانيا ) والافريقية ( المملكة المغربية ) بما وصفوه في نفس التقرير بـ”أسطول الظل” الذي يمر بالقرب من جبل طارق ( مياه البوغاز) .

التقرير أنجزه ثلاثة محامين، تشارلز أندرسون (نيويورك)، كولين دي لارو (لندن) وجونثان هير (أوسلو)، حذر من كارثة بيئية بالمنطقة، تهدد المغرب وإسبانيا، بصفتهما الدولتين المجاورتين للممر.

ويضيف أصحاب التقرير أن الخطورة تكمن، أيضا، في كون أنه من غير المرجح أن تدفع شركات التأمين تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بتلك الدول، في حال حدوث أي ثلوث.

ونشر المحامون الثلاثة حديثا الإصدار الثالث في مجلد مكون من 1500 صفحة، وقالوا إن “التجارة الخاضعة للعقوبات تعني مخاطر أكبر على نطاق واسع في حال أي حادث بحري”، إذ يشير هذا الادعاء إلى أن المغرب وإسبانيا ضحيتان محتملتان.

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