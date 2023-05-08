وجدة .. محاولة إن– تحار طالبة جامعية بتناولها أقراص مهدئة

2023-05-08 / 23:50
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هبة بريس : وجدة

أقدمت طالبة جامعية مقيمة بدار الطالبة بوجدة مساء اليوم الإثنين 08 ماي الجاري، على محاولة الإنتحار تمت نقلها على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي للفارابي.

وحسب مصادر مطلعة، فالطالبة البالغة من العمر 23 سنة، اقدمت على محاولة الإنتحار بواسطة تناول مجموعة من الأقراص المهدئة، حيث تمت نقلها على وجه السرعة لمصلحة المستعجلات تحت العناية المركزة.

وحسب المصادر ذاتها، يرجع اسباب إقدامها على محاولة الانتحار لأسباب عائلية

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