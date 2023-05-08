برلمانية : الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء

2023-05-08 / 18:41
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هبة بريس _ الرباط

قاربت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” موضوع استفحال أسعار العديد من المواد بدء بالمحروقات والمواد الأساسية.

واستغلت الاخيرة جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، لتؤكد ان مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عندما كان وزيرا للفلاحة لمدة 15 سنة، حصد الفشل.

وترى التامني أن قوت المغاربة اليومي قد مس، وفقراء البلاد يعانون اليوم في سبيل توفير حاجياتهم الأساسية.

وأكدت أن الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء، لكنها تغذي أيضا الاحتقان الاجتماعي وأكثر من هذا، فإنها تهدد استقرار البلاد.

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