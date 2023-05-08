اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”
الصورة من الارشيف

أخنوش: “العيد كاين وسنستمر في الاستيراد للحفاظ على الأسعار”

2023-05-08 / 18:20
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هبة بريس - الرباط

طمأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المواطنين بخصوص وفرة الأضاحي واستقرار سعرها قبيل عيد الأضحى.

وقال اخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين “العيد كاين وغادي نخليو استيراد الاغنام في الأسابيع القادمة لاستقرار أثمنها في المجازر “.

وأضاف أخنوش أن سلسلة اللحوم الحمراء والحليب تأثرت بفعل 3 تحديات وتتمثل في الأزمة الصحية كوفيد 19 وتوالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخية وكذا التضخم، لافتا أن الحكومة تبذل مجهودات هامة لمواجهة هذه التحديات.

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