عزيز أخنوش

أخنوش: “مخطط المغرب الأخضر ساهم في خلق 50 مليون منصب شغل”

2023-05-08 / 15:56
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هبة بريس - لبنى أبروك

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منجزات مخطط المغرب الأخضر.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام يتجاوز 127 مليار درهم سنة 2021، بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت  75% في الوسط القروي، ما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلتحي بالعالم القروي بنسبة 66%.

كل ذلك، يضيف أخنوش، من خلال تعبئة استثمارات مالية إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60%، مع اتخاذ مجموعة من التدابير لتنمية سلاسل الانتاج وضمان استدامتها، ومضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط اربع  مرات، غرس أزيد من 590 الف هكتار بالاشجار المثمرة والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة، وإعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة.

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