ترويج الماحيا يجر شخصا للاعتقال بالعيون

هبة بريس

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة المرسى بالعيون، أمس الأحد، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 34 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بتحضير وترويج مسكر ماء الحياة.

وحسب مصدر أمني، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز معدات معمل تقليدي لتقطير مسكر ماء الحياة، علاوة على 8 لترات من صافي الخمرة، بالإضافة إلى 3 براميل معبأة بزهاء 90 لترا من المواد المخمرة، وكذا مبلغ مالي يشتبه الحصول عليه من هذا النشاط الإجرامي، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا توقيف كل من له ارتباط بهاته القضية.

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