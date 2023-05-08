ترويج الماحيا يجر شخصا للاعتقال بالعيون

2023-05-08 / 11:11
0
هبة بريس

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة المرسى بالعيون، أمس الأحد، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 34 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بتحضير وترويج مسكر ماء الحياة.

وحسب مصدر أمني، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز معدات معمل تقليدي لتقطير مسكر ماء الحياة، علاوة على 8 لترات من صافي الخمرة، بالإضافة إلى 3 براميل معبأة بزهاء 90 لترا من المواد المخمرة، وكذا مبلغ مالي يشتبه الحصول عليه من هذا النشاط الإجرامي، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا توقيف كل من له ارتباط بهاته القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البحث عن ملف قضائي مفقود بطلاه متورطين في “مافيا العقار “

البحث عن ملف قضائي مفقود بطلاه متورطين في “مافيا…

2023-05-08 / 15:31
Photo of جامعة محمد الأول تحصل الجائزة الكبرى للإبتكار والتقنيات التطبيقية الفلاحية

جامعة محمد الأول تحصل الجائزة الكبرى للإبتكار والتقنيات التطبيقية…

2023-05-08 / 12:11
Photo of جنايات الجديدة تقضي ب25 سنة في حق رجل قت.ل زوجته

جنايات الجديدة تقضي ب25 سنة في حق رجل قت.ل…

2023-05-08 / 10:38
Photo of “ألزا” تفاجئ ساكنة طنجة بزيادات في تسعيرة تذاكر النقل الحضري

“ألزا” تفاجئ ساكنة طنجة بزيادات في تسعيرة تذاكر النقل…

2023-05-08 / 10:09
Photo of أسعار البصل تتراجع الى 3 دراهم.. والدجاج يواصل الارتفاع

أسعار البصل تتراجع الى 3 دراهم.. والدجاج يواصل الارتفاع

2023-05-08 / 09:58
Photo of أمام مغاربة العالم.. الرباح يستعرض تفاصيل وأهداف مبادرته

أمام مغاربة العالم.. الرباح يستعرض تفاصيل وأهداف مبادرته

2023-05-08 / 09:22
Photo of 2 مليار درهم لرفع إنتاجية سلسلة الدواجن

2 مليار درهم لرفع إنتاجية سلسلة الدواجن

2023-05-08 / 09:13
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-08 / 09:03
Photo of أكادير : سجناء يطالبون اعتقال شركائهم في حالة سراح في قضية ” الخزنة الحديدية”

أكادير : سجناء يطالبون اعتقال شركائهم في حالة سراح…

2023-05-07 / 23:25
Photo of بعد مؤتمره الوطني الاستثنائي بالجديدة.. حزب الزيتونة ينظم هياكله بأقاليم وجهات المملكة

بعد مؤتمره الوطني الاستثنائي بالجديدة.. حزب الزيتونة ينظم هياكله…

2023-05-07 / 23:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق