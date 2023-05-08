2 مليار درهم لرفع إنتاجية سلسلة الدواجن

هبة بريس - الرباط

من أجل تحسين تكاليف الإنتاج، هيكلة ومطابقة مسارات الذبح، والتثمين والتوزيع، شملت عقود البرنامج 19 عقد برنامج التي تم ‏توقيعها بين الدولة و المهننين قطاع الدواجن .

وسيخصص عقد البرنامج الذي تم توقيعها مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ‏بالمغرب‎ (FISA)‎، الخميس الماضي، على هامش النسخة الـ 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ميزانية تفوق 2 مليار درهم، بما ‏في ذلك 1.4 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب‎ (FISA)‎، و0.62 مليار درهم كمساهمة من ‏طرف الدولة‎.‎

ويهدف هذا الإطار التعاقدي بحلول عام 2030، إلى زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض الموجه للاستهلاك على التوالي، إلى 912 ‏ألف طن، و7.6 مليار وحدة. إضافة إلى خلق 140 ألف فرصة عمل جديدة، قصد بلوغ 600 ألف منصب شغل في أفق سنة 2030. ‏وأيضا تحسين قنوات التوزيع لتصل إلى 90٪ من اللحوم البيضاء الخاضعة للرقابة، انطلاقا من مجازر الدواجن ووحدات الذبح ‏للقرب المعتمدة‎.‎

ووفق هذا التعاقد، سيتخذ الطرفان إجراءات لصالح ظهور طبقة وسطى في سلسلة الدواجن، لا سيما عبر تكريس الحماية ‏الاجتماعية وإنعاش فرص الشغل. حيث ستلتزم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمساهمة في تعميم التغطية الاجتماعية على 40 ‏ألف شخص يشتغلون في القطاع، وتشجيع حاملي المشاريع من الشباب القروي والنساء القرويات، ودعم التكوين والادماج المهني ‏لشغيلة هذه السلسلة.

كما يقضي التعاقد بالتزام الفيدرالية بتعزيز الحكامة الإدارية والتنظيمية والتقنية، وتشجيع تطوير جيل جديد من ‏المنظمات المهنية، من خلال تجميع التعاونيات والجمعيات وغيرها، كجزء من تعزيز تكامل الفاعلين على طول سلسلة القيمة‎. ‎

وعلى صعيد الإنتاج، ستلتزم الفيدرالية بتعزيز الاستثمارات في تطوير وحدات الثروة الحيوانية وإنشاء هياكل لذبح الدواجن ‏ومعالجة النفايات، فضلا عن تطوير وحدات بديلة، لاسيما التي تخص الديك الرومي والبط والدجاج البلدي، وذلك قصد تطوير ‏الإنتاج، والمساهمة في تحسين استهلاك لحوم الدواجن ليبلغ 24 كلغ من لحوم الدواجن للفرد سنويا، و200 بيضة للفرد سنويا.

و في ‏الوقت الذي ستعنى الدولة بتطوير وحدات تربية الدواجن، عبر تجهيزها بأنظمة التغذية والري الأوتوماتيكية، وأنظمة العزل والتبريد ‏وغيرها بهدف رفع الإنتاجية‎.‎

هذا ويشار إلى أن سلسلة الدواجن تساهم في خلق فرص الشغل، كما تساهم في ضمان الأمن الغذائي عبر توفير البروتينات من أصل ‏حيواني.

وفضلا على ذلك، يتميز القطاع بديناميته القوية في مجال التصدير وولوج الأسواق الخارجية، خاصة السوق اﻹفريقية. ‏فخلال سنة 2019 بلغت صادرات منتجات الدواجن 2000 طن (الكتاكيت وبيض التفقيس).‏

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