ردا للإعتبار ..حملة إلكترونية تتسبب في إلغاء حفل “بوبا” المثير للجدل

نجلاء مزيان: هبة بريس

خلف خبر إحياء الفنان الفرنسي “بوبا” لحفله بالمغرب، جدلا و ضجة واسعتين، وذلك بسبب استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و كذا الإساءة للدين الإسلامي.

و “مازاد الطين بله”، هو حلول الرابور الفرنسي بالمغرب من أجل الاستعداد لحفله المرتقب،و الذي روج له عبر مقطع فيديو، فضلا عن إعلان أحد المنظمين الذي كان برفقته عن بيع جميع التذاكر في وقت وجيز

رواد منصات التواصل الاجتماعي يشنون حملة إلكترونية لإلغاء حفل “بوبا”

شن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية ضد المغني “بوبا”،كما ناشد العديد من الرواد المسؤولين للتدخل من أجل منع هذه “المهزلة”.

وضجت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بتعاليق غاضبة و تدوينات مستنكرة و منشورات مستغربة كيف لمنظمين أن يستقبلوا فنانا قام بإهانة المرأة المغربية و وصفها بأقدح الصفات و كذلك مس بالدين الإسلامي الذي يعد من مقدسات بلدنا المغرب.

عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا تعلن رفضها تنظيم الحفل المثير للجدل

رفضت عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، بتاريخ 28 مارس من العام الجاري، الترخيص لتنظيم حفل من تنشيط المغني “booba” بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وكشفت وثيقة تحصلت عليها جريدة “هبة بريس، أن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، رفض تنظيم النشاط جوابا على طلب تقدم به (أ.ت) المدير العام لشركة 10mentions .

وجاء في الوثيقة، أن الطلب المقدم تم عرضه على اللجنة الأمنية الإقليمية لعمالة الدار البيضاء أنفا المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 ولم يحظ بالموافقة.

وبدورها، نفت جماعة الدار البيضاء هي الأخرى ارتباطها تنظيميا بهذا النشاط، مؤكدة على لسان عبد اللطيف الناصري، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المفوض في قطاعي الثقافة والرياضة، أن المجلس لا علاقة له بهذا الحفل الذي أثار الكثير من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.

محجوبة إدبوش : ” ما محتاجينش لي يجي يدير لينا الإشهار على حسب كرامتنا”

رفضت محجوبة إدبوش مؤسسة و رئيسة جمعية أحضان للأمهات العازبات بدشيرة التابعة لإنزكان، رفضا قاطعا السماح للمغني بوبا بإحياء حفله بالمملكة المغربية.

و قالت إدبوش مؤسسة جمعية أم البنين في تصريحها لجريدة هبة بريس، أنها لا تقبل أن يمس أي كان سمعة و شرف و كرامة المرأة المغربية و من يتجرأ على ذلك لن نسمح له أن يكون بيننا.

و أضافت المتحدثة ذاتها :” أنا كمغربية شعارها الله الوطن الملك، لي بغى يقيس ولا يهضر فالمرأة المغربية مامعاناش فالساحة، و حتى لو كانوا مشاكل داخلية نحلوها بيناتنا”.

مصطفى العباسي: ” رفض تنظيم سهرة بوبا تحمل الكثير من الصواب”

اعتبر مصطفى العباسي كاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان أن قرار رفض تنظيم سهرة لمغني الراب “بوبا” تحمل الكثير من الصواب، وهو ما يجعله قرارا مقبولا، رغم ما يمكن أن يثير من ردود الفعل عند بعض الجهات الحقوقية، التي ترى أن الخلاف يدخل ضمن خانة حرية التعبير، وإن كنا نختلف بخصوص هذا الامر.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للصحافة، أن كل المواقف والمعطيات تؤكد أن المغني المذكور، أساء للمرأة المغربية وللدين الاسلامي، وبالتالي أصبح وجوده ببلادنا غير مرغوب فيه، ومرفوض من طرف عدد كبير من الناس ممن عبروا عن هذا الرفض بطرق مختلفة، وبالتالي، يجب احترام هذا الاحتجاج وهذا الرفض الذي عبر عنه مواطنون مغاربة، اعتبروا ان كلمات وغناء “بوبا” مسيء وجارح للمرأة وللدين الاسلامي..

وأيد المتحدث ذاته، قرار السلطات التي رفضت السهرة بسبب المشكل الأمني، والاضطراب الذي قد يخلقه حضور “بوبا” وردود الفعل الرافضة له كليا..مشيرا أنه قد يكون البعض متفق معه، أو من المعجبين به، وهذا حقهم، لكن يبدو أن الغالبية لا يرغبون في تواجده عندنا، وبالتالي، وكما يقول المثل المغربي “الترك احسن”.

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