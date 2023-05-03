وفاة مؤسس “جيل جيلالة” مولاي الطاهر الأصبهاني

القسم الفني: هبة بريس

توفي الفنان المغربي مولاي الطاهر الأصبهاني، العضو المؤسس لمجموعة “جيل جيلالة”، صباح يومه الأربعاء بمدينة مراكش، عن عمر ناهز 75 سنة، و ذلك بعد صراعه الطويل مع المرض.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر بمقبرة الرحمة بمراكش.

ونعت مجموعة “ناس الغيوان” الراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائلة : “تعازينا الحارة من جميع أعضاء مجموعة ناس الغيوان لأسرة الفقيد ومجموعة جيل جيلالة”.

و أضافت : “فقدت الساحة الفنية المغربية اليوم ظاهرة منفردة في المسرح المغربي والغناء، الفنان مولاي الطاهر الاصبهاني مؤسس مجموعة جيل جيلالة”.

وجدير بالذكر أن الفنان مولاي الطاهر الأصبهاني، أسس مجموعة “جيل جيلالة” سنة 1972، بمشاركة الفنانين محمود السعدي وحميد الزوغي.

وسطع نجم الراحل في مجال المسرح، حيث استهل مساره الفني ضمن فرقة الطيب الصديقي، كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزية و الاأفلام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0