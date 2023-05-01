فيلم “العبد” يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان التيرانغا بدكار

2023-05-01 / 11:34
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نجلاء مزيان: هبة بريس

فاز فيلم “العبد” لمخرجه المغربي عبد الإله الجواهري بالجائزة الكبرى (صنف الافلام الروائية الطويلة) للدورة الرابعة لمهرجان “التيرانغا” السينمائي الذي نظم في الفترة من 27 إلى 29 أبريل بدكار

ومنذ عرضه الأول في نونبر 2022 بتونس، حصد “العبد” 6 جوائز دولية مهمة استهلها بجائزة أحسن موسيقى تصويرية لكمال كمال، في الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية.

وفي الشهر ذاته، تمكن الفيلم من حصد جائزتين في الدورة الـ27، للمهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط ويتعلق الأمر بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة مع الفيلم الصيني “العودة إلى التراب” للمخرج لى رويجون، وجائزة الجمهور، الذي حضر بكثافة لمشاهدة الفيلم بقاعة “النهضة” بالرباط.

وفي شهر مارس، نال بطل الفيلم سعد موفق جائزة أحسن دور رجالي في الدورة الرابعة لمهرجان آرليم للسينما المغاربية بهولندا، إضافة إلى جائزتي اليوم أفضل فيلم وأحسن ممثل بالسينغال.

وتوج مهرجان “التيرانغا”، الذي تأسس بمبادرة جمعية “سينما 221″ ، المواهب من القارة السمراء وخارجها.

ويهدف المهرجان، الذي أقيم هذه السنة تحت شعار ” تدفقات” ، الاحتفاء والتعريف بالممثلين والتقنيين في المجال السينمائي والسمعي- البصري بإفريقيا .

وشارك المغرب في المسابقات الرسمية لهذه التظاهرة إلى جانب السينغال وبوركينا فاسو ومالي والبنين ، وبلدان أخرى، بالفيلم الروائي الطويل “العبد” للمخرج عبد الإله الجواهري .

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