تنظيم الدورة 28 لملتقى سجلماسة لفن الملحون من 05 إلى 07 ماي الجاري

هبة بريس - الرشيدية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – بتعاون مع ولاية جهة درعة تافيلالت وبدعم من جماعة مولاي علي الشريف وجماعة أرفود، الدورة 28 لملتـقـى سـجـلماسـة لـفـن الـمـلحـون من 05 إلى 07 ماي 2023 تحت شعار: “تراث الملحون: الأصل والامتداد”.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا الملتقى الذي أصبح موعدا سنويا قارا، ومحطة مهمة في أجندة الملتقيات التراثية الوطنية التي ينظمها قطاع الثقافة إلى مد جسور التواصل بين الممارسين والمهتمين بهذا الفن؛ من شعراء وموسيقيين ومنشدين وباحثين، وحثهم على المزيد من البذل والعطاء.

كما أن هذا الملتقى ينسجم مع استراتيجية قطاع الثقافة التي تسعى إلى الحفاظ وصون وتثمين التراث الثقافي الوطني، خصوصا وأن فن الملحون يعد من أعرق الفنون التي تميز الحضارة المغربية وتاريخها، وواجهة نطل من خلالها على العبقرية والنبوغ المغربي في مجال الموسيقى والشعر.

وسيشهد حفل الافتتاح الذي سينطلق يوم الجمعة 05 ماي 2023 بالمركز الثقافي الريصاني تكريم الفنان محمد جبور والفنانة حياة بوخريص، تقديرا واعترافا لمجهوداتهما ومساهمتهما في الحفاظ على هذا الفن.

سيعرف برنامج هذه الدورة مشاركة 10 أجواق فنية تمثل مختلف جهات المملكة، سيحيون سهرات فنية على مدى ثلاثة أيام بكل من مدينتي الريصاني وأرفود، وكذا تنظيم ندوة علمية في موضوع “فن الملحون من التأصيل إلى الترسيخ والتثمين” بمشاركة أساتذة وباحثين.

وضمانا لاستمرارية هذا الفن ستنظم مسابقة الإنشاد المخصصة للفئة العمرية أقل من 18 سنة.

وفي إطار انفتاح الملتقى على شرائح اجتماعية مختلفة، ستنظم على هامش الملتقى أمسيات فنية بكل من دار الطالب أرفود لفائدة نزلاء مركز الاستقبال والادماج (دار المسنين)، والسجن المحلي الرشيدية لفائدة نزلاء المؤسسة.

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