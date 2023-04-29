نجمة أمريكية تكشف عزمها الانتحا.ر مرتين

القسم الفني: هبة بريس

كشفت النجمة الأمريكية درو باريمور،ببرنامج “Drew Barrymore Show”، أن اليأس دفعها إلى التفكير في إنهاء حياتها مرتين.

ماديسون بير التي كانت ضيفتها، صرّحت في وقت سابق أنها حاولت الانتحار بالفعل، ودفعت درو إلى الإعتراف أيضا بأنها فكرت بالانتحار للخروج من حالة اليأس التي سيطرت عليها في وقت من الأوقات.

وقالت نجمة فيلم الأكشن الكوميدي “ملائكة تشارلي”: “الجميع يعاني، أريد أن أشكركِ لأنك تحدثت عن هذا الموضوع، وأنا أريد أن أشعرك بالأمان؛ لأنني أنا أيضاً مررت بذلك”.

وأضافت درو: “أنا أيضا فكرت في الانتحار مرتين، لا أعلم إن كنت أرغب في مغادرة هذه الأرض حقا، لكنني كنت يائسة لدرجة أنني لم أجد مخرجا آخر غير الانتحار”.

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