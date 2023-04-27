“فيفا” و”كاف” يفرضان على الجزائر السماح لمنتخب أقل من 17 سنة بالسفر في رحلة مباشرة إلى قسنطينة

هبة بريس : القسم الرياضي

فرض الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على الجزائر السماح للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بالسفر عبر رحلة مباشرة إلى قسنطينة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.

وأجريت اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية بين كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجياني إينفانتينو، رئيس “فيفا وباتريس موتيسيبي، رئيس “كاف” مع مسؤولين جزائريين من أجل السماح للمنتخب الوطني المغربي بالسفر عبر رحلة مباشرة من العاصمة الرباط إلى مدينة قسنطينة.

وفرض تدخل “فيفا” و”كاف” السماح للمنتخب الوطني المغربي بالسفر عبر رحلة مباشرة إلى الجزائر على متن طائرة تابعة للفيفا، للمشاركة في كأس أفريقيا للفتيان، بحكم أن هذه المسابقة يشرف عليها الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة.

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