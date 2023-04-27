قادير دوغلو و نسليهان أتاغول يخرجان عن صمتهما و ينفيان خبر الخيانة

القسم الفني: هبة بريس

بعد ان ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي انتشرت للممثل التركي قادير دوغلو، زوج النجمة التركية نسليهان اتاغول، مع إمرأة مجهولة الهوية حيث أوحت اللقطات كأنهما يقبلان بعضهما في أحد الأماكن.

خرج كل من قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول عن صمتهما ليضعا حدا لجميع الأخبار المتداولة، من جهتها، أكدت نسليهان أن الموضوع ليس إلا محادثة عادية في بيئة صاخبة ولا يوجد خيانة.

من جانبه، لفت قادير دوغلو ان في تلك الليلة تحدّث الى ما فوق الـ 80 شخصًا غير تلك المرأة، مشددًا أنه يتحدّث مع أي شخص يريد التحدث معه والموضوع مجرّد محادثة عادية ولا توجد خيانة.

وعن الاخبار التي انتشرت عن انه متزوج من أخرى، أكد أن ليس لديه زوجة سوى نسليهان.

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