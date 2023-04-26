بتواجد 4 أندية.. سيطرة مغربية على قائمة أفضل 10 أندية في القارة الأفريقية

2023-04-26 / 21:15
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هبة بريس : القسم الرياضي

سيطرت الأندية المغربية على قائمة أفضل 10 ناديا كرويا في القارة الأفريقية خلال الموسم الكروي الحالي.

وضم التصنيف الجديد الصادر عن منصة “أوبتا” العالمية أفضل 10 أندية على الصعيد الأفريقي، حيث تواجد الوداد الرياضي في المركز الثاني، واحتل الرجاء الرياضي المركز الرابع متبوعا بالجيش الملكي في المركز الخامس، بينما جاء الفتح الراضي في المركز التاسع.

ويستند التصنيف المذكور إلى إحصائيات الأندية في مبارياتها الرسمية سواء على الصعيد المحلي أو القاري، إذ يعتمد على تفاصيل تقنية دقيقة في اختيار الأندية الأفضل في كل بلد وقارة.

وجاءت قائمة أفضل 10 ناديا في القارة الأفريقية بالترتيب على الشكل التالي :

1 – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

2 – الوداد الرياضي

3 – الأهلي المصري

4 – الرجاء الرياضي

5 – الجيش الملكي

6 – بيراميدز المصري

7 – شباب بلوزداد الجزائري

8 – الترجي التونسي

9 – الفتح الرياضي

10 – بترو أتلتيكو الأنغولي

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