توخيل يهدد استمرار مزراوي مع بايرن ميونيخ

2023-04-25 / 21:09
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هبة بريس : القسم الرياضي

يهدد المدرب الألماني توماس توخيل استمرار الدولي المغربي نصير مزراوي مع بايرن ميونيخ بالرغم من ارتباط اللاعب مع الفريق الألماني بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2026.

وفي هذا الصدد، قال مزراوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام هولندية :”مشكلتي مع المدرب أنه لا يعرفني جيدا ولا يعرف إمكانياتي، لقد سألته إن تابع كأس العالم، وأخبرني أنه لم يتابع المونديال كمدرب بل تابعه كأي مشجع عادي، وهذا الأمر كان محبطا بالنسبة لي”.

وأضاف :”توخيل كان صادقا معي، وقال إنه لا يمكنه الاعتماد علي وهو لا يعرفني، والآن أصبحت خيارا رابعا في مركز الظهير الأيمن، لكني لن أستسلم وسأواصل القتال من أجل مكاني”.

ورغم أن مزراوي كان أساسيا في تشكيلة بايرن ميونيخ قبل المونديال، إلا أن غيابه عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب مشاكل في القلب جعله يفقد مكانته الأساسية، قبل أن تتعقد وضعيته داخل النادي البافاري بعد إقالة المدرب جوليان ناجلسمان الذي كان وراء التعاقد معه وقدوم توماس توخيل.

وتشير العديد من التقارير الإعلامية أن نادي برشلونة الإسباني مازال مهتما بالتعاقد مع اللاعب، بعدما حاول حسم صفقته الصيف الماضي قبل أن يعرج اللاعب صوب بايرن ميونيخ، ومن شأن وضعه الحالي أن يمهد الطريق نحو خروجه من البايرن صوب وجهة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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