عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته المغربية”

2023-04-25 / 20:21
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

علق الناقد المغربي عبد الكريم واكريم على اختيار مسلسل “بنات العساس” لعرضه على قناة الشارقة، و ذلك بعد دبلجته إلى اللهجة السورية.

وقال الناقد المغربي في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، عن عرض المسلسل المغربي “بنات العساس” في قناة خليجية أنه “بهذا الشكل ستبدأ الدراما التلفزية المغربية في خلق سوق لها خارج المغرب، خصوصا في العالم العربي”.

و أضاف قائلا:”لكن كان الأفضل لو عرض مسلسل “بنات العساس” في القناة الإماراتية التي أعلنت عن ذلك دون دبلجته للهجة السورية، بحيث لا أظن أن الإماراتيين والخليجيين عموما سيعجزون عن فهم اللهجة المغربية، أما هكذا فالعمل سيفقد جزءا من هويته المغربية ممثلة في لغة حواراته”.

و واصل قائلا:”ستتكرس تلك المقولة التي تردد باستمرار ودرجنا على سماعها منذ سنوات طويلة وبدون تمحيص كاف على أن اللهجة الدارجة المغربية صعبة على فهم شعوب المشرق العربي، في حين أثبتت الأغنية المغربية بشعبيتها هناك عكس هذا تماما، حيث شهدت انتشارا كبيرا في المشرق ليس اليوم فقط لكن منذ زمن بعيد حيث كانت أسماء غنائية مغربية مطلوبة باستمرار لإحياء حفلات في الخليج العربي، يغنون فيها بالدارجة المغربية وكانت شعبيتهم كبيرة هناك.

و اختتم الناقد المغربي حديثه قائلا :”كان من الممكن إرفاق العمل بترجمة “سوتتراج” باللغة العربية الفصحى وترك العمل بلغته الأصل أفضل من دبلجته”.

وجدير بالذكر أن قناة الشارقة الإماراتية أعلنت عن شروعها في عرض أولى حلقات المسلسل المغربي“بنات العساس”، الذي تم دبلجته إلى اللهجة السورية، وذلك بعد تحقيقه نسب مشاهدات عالية خلال فترة عرضه.

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