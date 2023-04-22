رغم أزمة “هارلي” و تدخل النقابة..فيلم محمد رمضان يتصدر شباك التذاكر

نجلاء مزيان: هبة بريس

تدخلت نقابة المهن السينمائية في مصر برئاسة المخرج مسعد فودة، حيث أصدرت بيانا شديد اللهجة تعقيبا على خبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد أن طاقم فيلم “هارفي” واصل التصوير لأكثر من 54 ساعة.

وقالت النقابة في بيانها الذي أصدرته عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” إن استمرار التصوير في فيلم “هارلي” لمدة 54 ساعة، أثار حفيظة العاملين بالحقل السينمائي وعلى رأسهم نقابة المهن السينمائية التي سارعت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر.

وأوضحت النقابة أنه تم استدعاء ممثلين عن شركة “رويال صن” للإنتاج الفني والتوزيع المنتجة للفيلم، والقائمين على العمل الذين أقروا بصحة الواقعة وتعهدوا بعدم تكرار ذلك، وأكدت الشركة احترامها للقواعد والقوانين والأطر المهنية التي تحددها نقابة المهن التمثيلية.

ووجهت النقابة “لوما شديدا” للشركة المنتجة وأكدت على عدم تكرار ذلك مستقبلا، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية في حال تكرر الأمر، “حفاظا على الصالح العام لأطراف العملية الإنتاجية”.

و في سياق متصل، تصدر فيلم “هارلي” للنجم محمد رمضان إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث حصد أمس الجمعة أول أيام عيد الفطر بمصر، في إيرادات السينمات بلغت 5 ملايين و182 ألف جنيه، ليكون إجمالى ايراداته خلال يومين 5 مليون و282 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول “هارلي”، مهندس الميكانيك الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ليصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان و مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، وهو من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

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