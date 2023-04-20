بمشاركة جواد السايح ومهيول وآخرون.. ‎”نادين” أول فيلم سينمائي مغربي بعد العيد

هبة بريس

‎سيكون الجمهور المغربي على موعد مع أول فيلم سينمائي مغربي يطرح في القاعات السينمائية المغربية بعنوان “نادين” بعد عيد الفطر، وهو فيلم طويل من إخراج رشيد المحب.

‎ويقود كوكبة هذا العمل السينمائي الأول من نوعه للمنتج أيوب خداد القادم من عدة أدوار مختلفة أداها سابقا في أعمال فنية تلفزيونية، كل من النجمة فاطمة الزهراء بلدي، والفنان الشاب ربيع الصقلي، لبنى البكري، أيوب خداد، رشيد المحب، غزلان شريكان وسارة خداد، بمشاركة الفنانين جواد السايح ومهيول.

‎السيناريو الذي بدأت كتابته سنة 2017، بدأ كالحلم ليتحول إلى حقيقة بعدما قرر أيوب خداد خوض المغامرة لإنتاج فيلم طويل، وهي مهمة تتطلب شجاعة كبيرة، خصوصا في ظل عدم وجود دعم للعمل، وهو ما يطرح تحديات كبيرة تم التغلب عليها.

‎ويحكي الفيلم قصة الشابة “نادين” بطلة العمل، التي كانت في يوم من الأيام ضيفة حفل زفاف ابن خالتها الذي كانت تحبه، وكانت تقوم في نفس الوقت ببحث عميق في عالم السحر والشعوذة، لتكتشف تفاصيل مرعبة وقضايا معقدة، تتوالى الأحداث المشوقة بعدها، حيث يعالج الفيلم موضوع السحر والشعوذة في المغرب بطريقة سينمائية غير مسبوقة.

‎تجدر الإشارة إلى أن الفيلم السينمائي “نادين” من إنتاج “موريوود”، وإخراج رشيد المحب، وهو أول فيلم سينمائي مغربي يطرح في القاعات السينمائية بعد عيد الفطر.

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