محكمة مصرية تمنع عرض فيلم “رمسيس باريس” لـ هيفاء وهبي

نجلاء مزيان : هبة بريس

يواجه فيلم “رمسيس باريس” بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة مفاجئة، بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بمنع عرضه في عيد الفطر المبارك.

وجاء هذ القرار بعد القضية التي رفعها الممثل الفرنسي بي بي ناصري، لحذف صورته من جميع مشاهد الفيلم.

من جانبه، أصدر ياسر قنطوش محامي الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بيانا أكد فيه حصوله على حكم قضائي بمنع عرض الفيلم، مؤكدا أنه سيرسل صورة من الحكم للرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.

وجاء في البيان: “حصل بحمد الله مكتبنا صباح اليوم على حكم قضائي في الدعوي رقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 18/4/2023 من المحكمة الاقتصادية لصالح الفنان الفرنسي العالمي بيبي ناصري، بوقف عرض الأداء الفني العلني في فيلم رمسيس باريس؛ لذلك وقف عرض الفيلم لحين حذف صورته من جميع مشاهد الفيلم، وغدا سيتم إرسال صورة رسمية من الحكم للرقابة على المصنفات لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم وكافة الجهات المعنية لتنفيذ القانون”.

وذكر البيان: “كما يؤكد مكتب المستشار ياسر قنطوش على كل التقدير والاحترام للفنانه هيفاء وهبي، والاعتزاز بثقتها في مكتبنا كمحامين لها، حيث إنها ليست طرفا في هذه الأزمة، وأن النزاع بين الشركة المنتجة للفيلم والفنان الفرنسي بيبي ناصري”.

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