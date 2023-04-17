قبل الانفصال..تايلور سويفت و حبيبها كانا يخططان لشراء قصر فخم بلندن

القسم الفني: هبة بريس

كشفت مجموعة من المواقع الإخبارية العالمية تفاصيل جديدة حول علاقة المغنية تايلور سويفت والممثل البريطاني جو ألوين قبل انفصالهما.

وأفادت بهذا الصدد صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تايلور وجو كانا على وشك شراء قصر فخم يقدر سعره بـ 8.3 مليون استرليني في حي “بيلسايز بارك” الراقي شمال لندن.

وأضافت أن تايلور تواجدت في لندن خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو التوقيت ذاته الذي أزيل فيه ذلك القصر من قائمة العقارات المعروضة للبيع في السوق، وأنها وجو كانا في سبيلهما لإتمام العقود والتفاصيل الخاصة به.

ونوهت الصحيفة بأن الثنائي كانا يستأجران عقارا في السابق بمنطقة تعرف بـ ” تلة بريمروز” في لندن، وأن سعر ذلك العقار المستأجر بتلك المنطقة يقدر بـ 7 ملايين استرليني.

ولم يتضح ما إن كان أيٌّ منهما لا يزال لديه الرغبة في إكمال شراء ذلك القصر الواقع في حي بيلسايز بارك؛ لأن سجلات الشهر العقاري تبين أن الملكية لا تزال قيد الاكتمال.

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