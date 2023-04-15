بسبب حكيمي.. فرانش مونتانا يسخر من هبة أبوك

القسم الفني: هبة بريس

عقب الضجة التي خلفها خبر يفيد أن صديقة حكيمي هبة أبوك طالبت بنصف ثروته وأملاكه بعد الانفصال عنه، والصدمة التي تلقتها بعد إخبارها أن لاعب المنتخب الوطني لا يملك شيئا، كونه سجل جميع أمواله وأملاكه باسم والدته.

حرص النجم العالمي ذو الأصول المغربية، كريم خربوش المعروف ب “فرانش مونتانا”، على التفاعل مع الموضوع وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر النجم العالمي عبر خاصية ستوري بذات المنصة، -نشر- صورة تجمعه بمواطنه أشرف حكيمي مرفوقة بتعليق ساخر جاء فيه “على الطريقة المغربية”.

هذا، و قد شككت مجموعة من المواقع الإخبارية في صحة خبر تسجيل أشرف حكيمي جميع ممتلكاته في إسم والدته، متهمين الصحيفة الإسبانية بنقل الخبر عن صفحة “فيسبوكية” هاوية دون التأكد من مصدر موثوق.

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