“الأغلبية الحكومية”: الترشيح الثلاثي لتنظيم المونديال “سابقة في تاريخ كرة القدم”

هبة بريس - الرباط

أشادت الأغلبية الحكومية بإعلان الملك محمد السادس، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

واعتبرت الأغلبية في بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس، أن هذا الإعلان يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، باعتباره يمثل جيلا جديدا من الشراكات بين المغرب ومحيطه المتوسطي، فضلا عما يمثله من جسر للربط بين إفريقيا وأوروبا.

وفي هذا الإطار، أكدت الأغلبية تعبئتها الكاملة لإنجاح هذا المسار الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة، لما لهذا الرهان الاستراتيجي من أبعاد متعددة في تحقيق التنمية وفي الإشعاع الحضاري الثقافي السياحي والرياضي والدبلوماسي لبلادنا.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0