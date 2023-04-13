أبرزهم الزلزولي.. الشرعي يعول على 7 لاعبين من المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : القسم الرياضي

يعول الناخب الوطني عصام الشرعي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة على عدة لاعبين من المنتخب الأول في نهائيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، المقررة بالمغرب ما بين 24 يونيو و8 يوليوز القادمين.

وتشمل قائمة الأسماء التي يعول عليها الشرعي كلا من بلال الخنوس وأيوب عمراوي وشادي رياض وعبد الصمد الزلزولي وبنيامين بوشواري وإبراهيم صلاح وأنس زروري.

ويرغب الشرعي في تقوية صفوف المنتخب الأولمبي بأسماء من المنتخب الأول التي تقل أعمارها عن 23 سنة وذلك لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في التأهل إلى الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

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