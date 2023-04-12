الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2023-04-12 / 16:28
0
هبة بريس

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الأربعاء 21 رمضان الأبرك 1444هـ موافق 12 أبريل 2023م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي هذا الدرس بين يدي جلالة الملك أعزه الله، الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “مقاصد القرآن الكريم وبناء المشتركات الإنسانية الجامعة”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة الحجرات : “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير”.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عرض مخطوطات قرآنية “من القرن الأول” في العراق

عرض مخطوطات قرآنية “من القرن الأول” في العراق

2023-04-11 / 16:56
Photo of مع الغلاء… المجلس العلمي الأعلى يحدد زكاة الفطر في 20 درهما

مع الغلاء… المجلس العلمي الأعلى يحدد زكاة الفطر في…

2023-04-09 / 13:36
Photo of الملك يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

الملك يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

2023-04-07 / 13:53
Photo of السعودية.. 4 قراء من ضمنهم مغربيان يتنافسون على جائزة “عطر الكلام”

السعودية.. 4 قراء من ضمنهم مغربيان يتنافسون على جائزة…

2023-04-06 / 11:51
Photo of مقرئ مغربي يتأهل إلى نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية

مقرئ مغربي يتأهل إلى نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية

2023-04-05 / 11:10
Photo of فلكيا.. موعد عيد الفطر بالمغرب

فلكيا.. موعد عيد الفطر بالمغرب

2023-04-04 / 20:57
Photo of الإعلان عن الفائزين بنهائيات المسابقة القرآنية لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

الإعلان عن الفائزين بنهائيات المسابقة القرآنية لمؤسسة محمد السادس…

2023-04-04 / 11:18
Photo of السعودية: أكثر من 10 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي بالعشر الأوائل من رمضان

السعودية: أكثر من 10 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي…

2023-04-03 / 10:54
Photo of 7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10 أيام من رمضان

7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10…

2023-04-01 / 10:46
Photo of الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2023-03-31 / 18:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق