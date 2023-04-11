الكاف تختار جيد و الكزاز لقيادة قمة ربع نهائي الكونفدرالية

2023-04-11 / 12:15
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هبة بريس ـ رياضة 

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن قوائم حكام دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية و كأس الكونفدرالية.

و في هذا الصدد، اختارت لجنة التحكيم القارية سداسي مغربي لقيادة إياب قمة ربع نهائي الكونفدرالية و التي ستجمع بين ياونغ أفريكانز التانزاني و نظيره ريفرز يونايتد النيجيري.

و سيقود هاته المباراة الحكم رضوان جيد بمساعدة مواطنيه لحسن أزكاو و مصطفى اكركاد ثم جلال جيد حكما رابعا، بينما أسندت غرفة الفار للحكمين سمير الكزاز و زكرياء البرينسي.

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