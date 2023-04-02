رحيل مدرب تشيلسي .. هل يعود زياش للتشكيلة الرسمية ؟

2023-04-02 / 21:48
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هبة بريس - و م ع

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم ،اليوم الأحد، عن إقالة مدربه غراهام بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفا للألماني توماس توخل.

وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا (0-2)، ما جعله قابعا في المركز ال11 لترتيب الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان “يعلن تشلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي”، كاشفا أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق مؤقتا.

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