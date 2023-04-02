إيفانكا ترامب تخرج عن صمتها بشأن قضية والدها والممثلة الإباحية

هبة بريس _ رياضة

خرجت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، عن صمتها بشأن لائحة الاتهام التي صدرت ضد والدها في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016.

وقالت إيفانكا في منشور بصيغة القصة على إنستغرام، “أحب والدي وأحب بلدي. اليوم أنا أتألم لكليهما”.

وعبرت إيفانكا عن تقديرها للأصوات من كافة الأطياف السياسية “التي تعبر عن الدعم والقلق”.

وعلق المؤرخ الرئاسي، تيم نفتالي على كلمات إيفانكا بأنه من الطبيعي أن يريد الأبناء دعم والدهم في مثل هذا الوقت.

وقال في تصريحات لشبكة “سي أن أن”: “أتوقع أنه بصرف النظر عن مدى أهمية العائلة التي نتحدث عنها، فالأسرة تجتمع معا في مثل هذا الوقت”.

وأضاف: “تذكروا أنه في نظامنا، أنت بريء حتى تثبت إدانتك، لذا، يتعين علينا نحن الغرباء الذين ليسوا من العائلة أن ننتظر الإجراءات القضائية حتى نهايتها”.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، الاتهام رسميا إلى الرئيس السابق، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

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