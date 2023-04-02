FILE - Donald Trump, left, his son Donald Trump Jr., center, and his daughter Ivanka Trump speak during the unveiling of the design for the Trump International Hotel in the The Old Post Office, in Washington, on Sept. 10, 2013. New York's attorney general sued former President Donald Trump and his company, on Wednesday, Sept. 21, 2022, alleging business fraud involving some of their most prized assets, including properties in Manhattan, Chicago and Washington, D.C. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

إيفانكا ترامب تخرج عن صمتها بشأن قضية والدها والممثلة الإباحية

2023-04-02 / 15:33
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هبة بريس _ رياضة

خرجت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، عن صمتها بشأن لائحة الاتهام التي صدرت ضد والدها في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016.

وقالت إيفانكا في منشور بصيغة القصة على إنستغرام، “أحب والدي وأحب بلدي. اليوم أنا أتألم لكليهما”.

وعبرت إيفانكا عن تقديرها للأصوات من كافة الأطياف السياسية “التي تعبر عن الدعم والقلق”.

وعلق المؤرخ الرئاسي، تيم نفتالي على كلمات إيفانكا بأنه من الطبيعي أن يريد الأبناء دعم والدهم في مثل هذا الوقت.

وقال في تصريحات لشبكة “سي أن أن”: “أتوقع أنه بصرف النظر عن مدى أهمية العائلة التي نتحدث عنها، فالأسرة تجتمع معا في مثل هذا الوقت”.

وأضاف: “تذكروا أنه في نظامنا، أنت بريء حتى تثبت إدانتك، لذا، يتعين علينا نحن الغرباء الذين ليسوا من العائلة أن ننتظر الإجراءات القضائية حتى نهايتها”.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، الاتهام رسميا إلى الرئيس السابق، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

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