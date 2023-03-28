منتخب مصر يحقق “فوزا باهرا” خارج الديار على مالاوي

2023-03-28 / 19:54
0
هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب المصري فوزًا باهرا على مستضيفه منتخب مالاوي برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، المقررة إقامتها في كوت ديفوار.

وتناوب على تسجيل أهداف مصر كل من طارق حامد (4) وعمر مرموش (16) ومحمد صلاح (20) وأحمد سيد زيزو (50).

وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الأول على مالاوي في ملعبه، والثاني على التوالي في هذه التصفيات.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط، مستعيدا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة (D) بفارق الأهداف من وصيفه الغيني، الذي تغلب بدوره على نظيره الإثيوبي (3-2) في عقر داره، مساء أمس الاثنين، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيرو تفرض التعادل على المنتخب المغربي

البيرو تفرض التعادل على المنتخب المغربي

2023-03-28 / 21:44
Photo of وسائل إعلام: رينارد فسخ عقده مع “الأخضر” السعودي

وسائل إعلام: رينارد فسخ عقده مع “الأخضر” السعودي

2023-03-28 / 21:36
Photo of أديبايور: المغرب يمتلك مقومات الفوز بكأس العالم

أديبايور: المغرب يمتلك مقومات الفوز بكأس العالم

2023-03-28 / 20:51
Photo of مرتضى منصور يغادر السجن.. ويصرح: “المعركة بدأت الآن”

مرتضى منصور يغادر السجن.. ويصرح: “المعركة بدأت الآن”

2023-03-28 / 10:23
Photo of منتخب السودان يثأر من الغابون

منتخب السودان يثأر من الغابون

2023-03-27 / 23:30
Photo of هذا عدد مشاهدي مباراة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي

هذا عدد مشاهدي مباراة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي

2023-03-27 / 23:04
Photo of “الركراكي “عن ودية المغرب-البيرو..سنلعب بنفس الروح التي واجهنا بها منتخب البرازيل

“الركراكي “عن ودية المغرب-البيرو..سنلعب بنفس الروح التي واجهنا بها…

2023-03-27 / 22:46
Photo of الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق بسبب عنصريته تجاه ” الاسود “

الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق بسبب عنصريته تجاه ”…

2023-03-27 / 20:04
Photo of الفيفا يقر مكافآت مغرية للأندية مقابل إرسال لاعبيها للمونديال

الفيفا يقر مكافآت مغرية للأندية مقابل إرسال لاعبيها للمونديال

2023-03-27 / 17:17

تعليق الركراكي على تصرف مستخدم فندق إقامة “الأسود”

2023-03-27 / 17:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق