منتخب مصر يحقق “فوزا باهرا” خارج الديار على مالاوي

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب المصري فوزًا باهرا على مستضيفه منتخب مالاوي برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، المقررة إقامتها في كوت ديفوار.

وتناوب على تسجيل أهداف مصر كل من طارق حامد (4) وعمر مرموش (16) ومحمد صلاح (20) وأحمد سيد زيزو (50).

وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الأول على مالاوي في ملعبه، والثاني على التوالي في هذه التصفيات.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط، مستعيدا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة (D) بفارق الأهداف من وصيفه الغيني، الذي تغلب بدوره على نظيره الإثيوبي (3-2) في عقر داره، مساء أمس الاثنين، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

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