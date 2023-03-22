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حريق الحي الجامعي بوجدة.. لاخسائر بشرية وتماس كهربائي وراء الحادث

2023-03-22 / 10:08
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هبة بريس

علم لدى السلطات المحلية لعمالة وجدة–أنكاد أن حريقا اندلع حوالي الساعة الثامنة والربع من مساء الثلاثاء 21 مارس 2023، بإحدى الغرف بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول بوجدة، ملحقا خسائر مادية بمحتويات الغرفة ودون تسجيل أية خسائر بشرية، باستثناء بعض حالات الإغماء والتوعكات وصعوبات خفيفة في التنفس مسجلة لدى بعض الطالبات والطلبة، والذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث غادر جلهم الوحدة الاستشفائية بعض خضوعهم للإسعافات، فيما تم الاحتفاظ باثنين فقط منهم تحت المراقبة الطبية، إذ لا تدعو حالتهما للقلق.

وقد تدخلت مصالح الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بصفة نهائية على الساعة التاسعة مساء، بعد أن تمكن أحد حراس الحي الجامعي رفقة بعض الطلبة من تطويق الحريق حين اندلاعه باستعمال قنينات الإطفاء.

وحسب المعطيات الأولية فمن المرجح أن يكون سبب اندلاع هذا الحريق مرتبطا بتماس كهربائي لشاحن متصل بمكبر صوت وجد بمكان الحادث.

هذا وقد تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة،تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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