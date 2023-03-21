بيكيه: “سعيد الغاية في حياتي.. ولن أنفق المال لتلميع صورتي”

2023-03-21 / 15:01
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هبة بريس - وكالات

في تصريحات نارية، أكد لاعب برشلونة السابق، جيرارد بيكيه أنه “سعيد للغاية” بعد التغييرات الدراماتيكية في حياته، والتي شملت انفصاله عن شاكيرا واعتزاله كرة القدم. كما شدد على أنه غير قلق بشأن صورته العامة، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية، حيث رفض النجم التعليق على انفصاله عن شاكيرا.

فيما قال: “كل منا لديه مسؤولية محاولة القيام بالأفضل لأطفاله”، مضيفاً أن “الأمر يتعلق بحمايتهم. هذا هو عمل جميع الآباء مع أطفالهم. هذا ما أركز عليه وهذا هو عملي كأب”.

أما عن حياته الشخصية فأصر على أنه كان يفعل “ما يريد”، مردفاً: “في اليوم الذي أموت فيه، سأنظر خلفي وآمل أن أكون قد فعلت ما أريد”.

وأكد أنه يريد أن يكون صادقاً مع نفسه، ولن ينفق المال بحثاً عن تلميع صورته.

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