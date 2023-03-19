مجلة امريكية..الرباط ضمن “الوجهات الاستثنائية” للاستكشاف

2023-03-19 / 15:55
0
هبة بريس _ الرباط

اعتبرت المجلة الأمريكية العريقة “تايم”، أن الرباط، الحاضرة الثقافية الصاعدة، تعد من بين “الوجهات الاستثنائية” في العالم التي يتعين استكشافها خلال سنة 2023.

واعتبرت المجلة أن عاصمة المغرب توجد من بين 50 وجهة استثنائية للاكتشاف خلال 2023، لاسيما وأن التجديد الفني والثقافي الذي تشهده المدينة يبث فيها نفسا جديدا.

ومن بين أبرز المؤهلات التي تزخر بها الرباط، تطرقت الوسيلة الإعلامية إلى برج محمد السادس، موضحة أن هذا البرج، الحاصل على شهادة “LEED-Gold” (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة)، و”HQE” (الجودة البيئية العالية)، يعد أطول برج في إفريقيا، ويوفر فضاءات فاخرة للإقامة وشرفة بانورامية على ارتفاع يناهز 250 مترا.

كما تطرقت المجلة الأمريكية، في عددها الأخير، إلى مسرح الرباط الكبير، وهو فضاء ثقافي متعدد الوظائف أضحى أكبر مسرح في العالم العربي وإفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا المسرح سيستضيف عروض الباليه والأوبرا والعروض السمفونية والفيلارمونية، مسجلة أن المبنى المشيد بطريقة مبتكرة على شكل موجة، يتكون من قاعة للعروض بلورية الشكل صممتها المهندسة المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد.

وأفادت الوسيلة الإعلامية الأمريكية بأن الرباط ستحتضن، خلال السنة الجارية، تظاهرة “فيزا فور ميوزيك”، وهو مهرجان سنوي مخصص للفنانين الصاعدين من إفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف الذي سيعرض 18 شريطا سينمائيا.

وخلال وجودهم في مدينة الرباط، تتابع مجلة “تايم”، يمكن للزوار الإقامة في غرف راقية على الطراز المعماري الموريسكي في فندق “الرباط ماريوت” بالقرب من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أو في الفندق الجديد “فيرمونت” بمارينا الرباط سلا.

وفي توضيحها لمحفزات اختيار أبرز الوجهات هذا العام والمقاربة المعتمدة، تشير الوسيلة الإعلامية الأمريكية العريقة إلى أن “صناعة الأسفار عادت لتحقق انتعاشا قويا خلال 2023، لكن ليس دون تغييرات ملحوظة في الطريقة والوجهة التي نقصدها”.

وأبرز معدو التصنيف أن ارتفاع التكاليف والاهتمام المتزايد بالاستدامة والأصالة ساهما في إعادة تشكيل ملامح المشهد. ولتضمين هذه القائمة أكثر الوجهات الاستثنائية في العالم، وأفضل الأماكن التي يتعين زيارتها هذه السنة، استعانت مجلة “تايم” بترشيحات شبكتها الدولية التي تضم مراسلين ومتعاونين، “مع التركيز على تلك التي تقدم تجارب جديدة ومثيرة”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلا : إيداع ثلاث أشخاص السجن بسبب شهادة ” الزور “

سلا : إيداع ثلاث أشخاص السجن بسبب شهادة ”…

2023-03-19 / 16:47
Photo of خبراء : تحفيز النمو الإقتصادي بالجهة الشرقية رهين بتسريع الإستثمارات

خبراء : تحفيز النمو الإقتصادي بالجهة الشرقية رهين بتسريع…

2023-03-19 / 15:05
Photo of ” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت متوقفة

” لوطوروت”..حركة السير بين سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت…

2023-03-19 / 13:33
Photo of تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

تونس ..توقيفات جديدة تطال ناشطين سياسيين

2023-03-19 / 12:46
Photo of برلماني بجهة فاس مكناس يمتلك شبكة للأمن الخاص وعاملات النظافة

برلماني بجهة فاس مكناس يمتلك شبكة للأمن الخاص وعاملات…

2023-03-19 / 11:02
Photo of دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة )

دول عربية ضمن قائمة الأكثر تلوثا في العالم (صورة…

2023-03-19 / 10:46
Photo of المغرب ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح الفرنسيين

المغرب ضمن أكثر الوجهات المفضلة للسياح الفرنسيين

2023-03-19 / 09:20
Photo of طقس الأحد ..نزول أمطار مع تشكل كتل ضبابية

طقس الأحد ..نزول أمطار مع تشكل كتل ضبابية

2023-03-19 / 08:59
Photo of الشرفاء العلميين يستنكرون خرق العرف والعادة في تظاهرة 15 شعبان

الشرفاء العلميين يستنكرون خرق العرف والعادة في تظاهرة 15…

2023-03-18 / 22:41
Photo of تسوكرمان : المغرب في الطليعة بفضل مقاربة استباقية لمكافحة الارهاب

تسوكرمان : المغرب في الطليعة بفضل مقاربة استباقية لمكافحة…

2023-03-18 / 21:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق