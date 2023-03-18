إحباط تهريب كميات مهمة من المؤثرات العقلية بالناظور

هبة بريس - الناظور

احبطت المصالح الامنية بالناظور امس الجمعة محاولة سيدتين إسبانيتين من أصول مغربية تهريب شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من أزيد 53 ألفا و 900 من الأقراص الطبية المخدرة.

وأفاد مصدر أمني، أن عمليات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بمركز بني انصار على متن سيارة مرقمة بالخارج، مباشرة بعد وصولها من مدينة مليلية، كانت قد مكنت من حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وفتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه العملية وطنيا ودوليا.

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