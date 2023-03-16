همس فكري تفوز بلقب “سعودي أيدول”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

حصدت المتسابقة همس فكري لقب برنامج المواهب «Saudi Idol»، وذلك بعد المنافسة النهائية التي جمعتها بالمتسابقين عبدالعزيز مانع وماجد العويد.

وغرّد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ من خلال حسابه الرسمي في “تويتر” مباركاً للفائزة، قائلاً: “أبارك للفائزة بلقب سعودي آيدول همس فكري، وسعيد بالشراكة بين ⁧‫هيئة الترفيه‬⁩ و مجموعة (MBC) في برنامج ⁧‫(Saudi Idol)‬⁩ الذي ساهم في اكتشاف وإبراز العديد من المواهب على مدى 15 حلقة”.

عرب آيدول هو النسخة العربية من برنامج المسابقات الغنائي العالمي Pop Idol الذي اخترعه سيمون فيلر وطورته شركة فريمانتل البريطانية، وتم عرض الموسم الأول من عرب آيدول عام 2011، وعُرضت أخر مواسمه عام 2017.

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