اشتباكات عنيفة بين جماهير فرانكفورت ونابولي (فيديو )

هبة بريس _ وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جمهور آينتراخت فرانكفورت و قوات الأمن الإيطالي وجمهور نابولي، قبل ساعات من مباراة الفريقين التي تقام مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، أشعل جمهور آينتراخت فرانكفورت، النيران في العديد من السيارات، منها سيارة للشرطة.

وأوضح المصدر ذاته أن “ألتراس” أتالانتا انضم إلى جمهور آينتراخت فرانكفورت أثناء عمليات الشغب، بسبب حالة العداء مع نابولي.

اشتباكات عنيفة بين جماهير فرانكفورت والشرطة الإيطالية في نابولي قبل مباراة الفريقين بدوري الأبطالpic.twitter.com/jpqtgK6QAG — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

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