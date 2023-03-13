“تحملت الكثير من الحماقات”.. شاكيرا تتحدث عن تفاصيل انفصالها عن بيكيه

هبة بريس - وكالات

حلّت النجمة العالمية شاكيرا ضيفة برنامج “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” حيث تحدثت عن تفاصيل جديدة تتعلق بانفصالها عن اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه.

وقالت: “لقد مررت بعام صعب للغاية بعد الانفصال، وأغنية Bzrp Music Sessions ، Vol. 53 كانت مهمة جدا بالنسبة لي في هذه الفترة”.

وأوضحت النجمة الكولومبية أن الأغنية كانت طريقة صحية للتعبير عن مشاعرها، مضيفة “بعد أن أطلقت الأغنية، شعرت كيف تشعر النساء في مواقف الانفصال عن الشريك”.

وتابعت: “لقد شعرت أنه ليس لدي معجبات، وأن لدي سيدات كأخواتي مررن بنفس الأشياء التي مررت بها وفكرن بالطريقة التي أفكر بها، وشعرن بما أشعر به كما أنهن اضطررن إلى تحمل الكثير من الهراء كما حدث معي”.

واستكملت: “لقد كتبت الأغنية لي ولكني أشعر أيضا أنها كانت موجهة للعديد من النساء اللائي احتجن إلى صوت لتمثيلهن بعدة طرق”.

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