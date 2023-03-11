سطات.. جث.تان بمنزل تستنفران أمن المدينة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن جثتي تم العثور عليهما داخل منزل بحي ميمونة بسطات في ظروف وصفت بالغامضة، خلفتا حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف المصالح الأمنية، جعل المحققين ينتقلون إلى عين المكان لمعاينتهما والاشراف على نقلهما صوب مستودع الأموات تمهيدا لاخضاعهما للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وحسب ذات المصادر، فإن حي ميمونة المتواجد بالمدخل الغربي للمدينة، كان موضوع حديث الساكنة بعد انتشار خبر العثور على جثتين هامدتين تعودان لرجلين قيل أنهما كانا بائعين، شكلتا موضوع بحث من قبل عناصر الأمن، في انتظار عن نتائج التشريح الطبي المزمع اجراؤه على جثتيهما.

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