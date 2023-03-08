وصية بيليه.. “نصيب ضخم” و” ظهور وريثة جديدة”

2023-03-08 / 18:23
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هبة بريس _ القسم الرياضي

كشف محامي أرملة الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه أن الأخيرة سترث 30 في المئة من أصول زوجها حسب وصيته التي تضمنت أيضا الإشارة إلى امرأة قد تكون ابنته غير المعترف بها.

وتنص الوصية على أن مارسيا سيبيلي أوكي، زوجة بيليه الثالثة والأخيرة، سترث قصره في غواروجا، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب ساو باولو، حيث كان يعيش الزوجان، وفقا لمحاميها لويس كينيل.

وقال كينيل إن الأصول الأخرى المملوكة لبيليه الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تشمل المزيد من العقارات وحصة في علامته التجارية، مضيفا أنه لم يتم إجراء جرد كامل بعد وبالتالي لا يمكن تحديد المبلغ الإجمالي للتركة.

وأضاف المحامي أن الوصية تشير إلى إمكانية أن يكون لبيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من الـ70 في المئة المتبقية من التركة، والتي سيتقاسمها أولاد اللاعب السابق الأسطوري السبعة الآخرون.

وأضاف كينيل “أشار (بيليه) إلى احتمال وجود ابنة أخرى، سيعتمد التعرف عليها على اختبار الحمض النووي والذي لم يخضع له بيليه بسبب الوباء وحالته الصحية”.

وحسب كينيل فإن المرأة المعنية هي مواطنة برازيلية وقد اتخذت خطوات قانونية للاعتراف بها على أنها ابنة بيليه.

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