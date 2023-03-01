شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت “أكثر فاعلية من جلسة طبيب نفسي”

هبة بريس - وكالات

اعتبرت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالاً واسعاً تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي “العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي”.

وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي إن تسجيل أغنية “بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53” (BZRP Music Session # 53) في يناير كان بمثابة “متنفس” لها.

وأضافت “دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى (…) لقد كان (التسجيل) متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ”.

وتابعت شاكيرا قائلةً “أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية، ولولا تمكُني من التعبير عن نفسي والتفكير في الألم”.

وروت أن نجلها ميلان البالغ عشر سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية. وأضافت “قال لي عليكِ أن تفعلي شيئاً مع بيزاراب، إنه الإله الأرجنتيني”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8